Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
15:17 05.02.2026
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям - РИА Новости, 05.02.2026
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
Клён ясенелистный, или американский, слишком быстро растёт и много плодоносит семенами, от этого страдают аборигенные виды растений в России, рассказал РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026
россия, северная америка, евгений шварц, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Северная Америка, Евгений Шварц, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям

Эколог Шварц объяснил, какой вред американский клен наносит растительности

Клён ясенелистный
Клён ясенелистный - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© CC BY-SA 3.0 / Bff
Клён ясенелистный. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клён ясенелистный, или американский, слишком быстро растёт и много плодоносит семенами, от этого страдают аборигенные виды растений в России, рассказал РИА Новости доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц.
Ранее РИА Новости ознакомилось с приказом Рослесхоза, в котором предлагается приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России.
"В своих исходных условиях, в Северной Америке, он занимает достаточно узкие места обитания, его сдерживают другие виды естественных природных сообществ. Но у нас он прекрасно себя чувствует практически на любых, не только самых богатых типах почв. У него есть определенные преимущества, как остановить рост и восстановление естественных видов – в первую очередь за счет того, что он быстро растет и затеняет, ограничивая восстановление автохтонных (естественно произрастающих в данной местности - ред.) видов", - сказал Шварц.
Кроме того, клён ясенелистный (американский) начинает плодоносить семенами уже в шесть-семь лет, отметил учёный.
"За счет большого количества семян с высокой жизнеспособностью... он просто забивает аборигенные растения и не дает без дополнительных финансовых и трудовых ресурсов восстанавливаться естественной растительности", - добавил эксперт.
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Вчера, 11:07
 
Россия, Северная Америка, Евгений Шварц, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
