Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клён ясенелистный, или американский, слишком быстро растёт и много плодоносит семенами, от этого страдают аборигенные виды растений в России, рассказал РИА Новости доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц.

Ранее РИА Новости ознакомилось с приказом Рослесхоза , в котором предлагается приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России

"В своих исходных условиях, в Северной Америке , он занимает достаточно узкие места обитания, его сдерживают другие виды естественных природных сообществ. Но у нас он прекрасно себя чувствует практически на любых, не только самых богатых типах почв. У него есть определенные преимущества, как остановить рост и восстановление естественных видов – в первую очередь за счет того, что он быстро растет и затеняет, ограничивая восстановление автохтонных (естественно произрастающих в данной местности - ред.) видов", - сказал Шварц

Кроме того, клён ясенелистный (американский) начинает плодоносить семенами уже в шесть-семь лет, отметил учёный.