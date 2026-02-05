https://ria.ru/20260205/klen-2072478691.html
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям - РИА Новости, 05.02.2026
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
Клён ясенелистный, или американский, слишком быстро растёт и много плодоносит семенами, от этого страдают аборигенные виды растений в России, рассказал РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:17:00+03:00
2026-02-05T15:17:00+03:00
2026-02-05T15:18:00+03:00
Эколог объяснил, какой вред американский клен наносит другим растениям
Эколог Шварц объяснил, какой вред американский клен наносит растительности
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клён ясенелистный, или американский, слишком быстро растёт и много плодоносит семенами, от этого страдают аборигенные виды растений в России, рассказал РИА Новости доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц.
Ранее РИА Новости ознакомилось с приказом Рослесхоза
, в котором предлагается приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России
.
"В своих исходных условиях, в Северной Америке
, он занимает достаточно узкие места обитания, его сдерживают другие виды естественных природных сообществ. Но у нас он прекрасно себя чувствует практически на любых, не только самых богатых типах почв. У него есть определенные преимущества, как остановить рост и восстановление естественных видов – в первую очередь за счет того, что он быстро растет и затеняет, ограничивая восстановление автохтонных (естественно произрастающих в данной местности - ред.) видов", - сказал Шварц
.
Кроме того, клён ясенелистный (американский) начинает плодоносить семенами уже в шесть-семь лет, отметил учёный.
"За счет большого количества семян с высокой жизнеспособностью... он просто забивает аборигенные растения и не дает без дополнительных финансовых и трудовых ресурсов восстанавливаться естественной растительности", - добавил эксперт.