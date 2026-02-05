Рейтинг@Mail.ru
Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог - РИА Новости, 05.02.2026
12:02 05.02.2026
Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог
Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог
Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог
Американский клен, который может бесконтрольно размножаться, захватывая территории и угрожая растущим на них видам, активно движется на север и представляет...
2026
1920
1920
true
Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог

Биолог Кожин: американский клен опасен для арктических экосистем

© CC BY-SA 3.0 / BffКлён ясенелистный
Клён ясенелистный. Архивное фото
МУРМАНСК, 5 фев – РИА Новости. Американский клен, который может бесконтрольно размножаться, захватывая территории и угрожая растущим на них видам, активно движется на север и представляет серьезную опасность для арктических экосистем, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина Михаил Кожин.
По словам эксперта, в дикой природе Мурманской области этот вид клена пока не встречается, но его используют ландшафтные дизайнеры для озеленения городов и поселков.
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
"Ясенелистный клен активно распространяется на север. Он встречается и в Архангельской области, и в Карелии, и в Норвегии, и в Финляндии. Существует очень высокая вероятность того, что он распространится в Мурманской области, ему здесь будет хорошо, учитывая то, что у нас наблюдается постоянное потепление климата", - сказал эксперт.
Кожин отметил, что с начала 90-х годов в Полярно-альпийском ботаническом саду ведется целенаправленное исследование чужеродной флоры Мурманской области, то есть тех видов, которые туда были занесены человеком преднамеренно или непреднамеренно.
По его словам, в природную флору ясенелистный клен пока "не сбежал", но потенциально это очень опасный вид.
"Говоря простым языком, если какие-то виды плохо ведут себя на соседних территориях, то зачем мы будем ждать, пока они начнут плохо себя вести у нас", - пояснил сотрудник ботанического сада.
Федеральное агентство лесного хозяйство РФ предложило приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду экологической системе и лесным ресурсам России. По словам биолога, пока на севере этот клен встречается довольно редко, но опасность его распространения существует. Он может не только вытеснять привычные виды с захваченных территорий, но и преобразовывать структуру растительных сообществ таким образом, что прежние виды больше не смогут здесь расти. К тому же, этот клен нередко используют для озеленения городов и поселков.
Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене
