Американский клен опасен для арктических экосистем, заявил биолог

МУРМАНСК, 5 фев – РИА Новости. Американский клен, который может бесконтрольно размножаться, захватывая территории и угрожая растущим на них видам, активно движется на север и представляет серьезную опасность для арктических экосистем, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина Михаил Кожин.

По словам эксперта, в дикой природе Мурманской области этот вид клена пока не встречается, но его используют ландшафтные дизайнеры для озеленения городов и поселков.

"Ясенелистный клен активно распространяется на север. Он встречается и в Архангельской области, и в Карелии, и в Норвегии, и в Финляндии. Существует очень высокая вероятность того, что он распространится в Мурманской области, ему здесь будет хорошо, учитывая то, что у нас наблюдается постоянное потепление климата", - сказал эксперт.

Кожин отметил, что с начала 90-х годов в Полярно-альпийском ботаническом саду ведется целенаправленное исследование чужеродной флоры Мурманской области, то есть тех видов, которые туда были занесены человеком преднамеренно или непреднамеренно.

По его словам, в природную флору ясенелистный клен пока "не сбежал", но потенциально это очень опасный вид.

"Говоря простым языком, если какие-то виды плохо ведут себя на соседних территориях, то зачем мы будем ждать, пока они начнут плохо себя вести у нас", - пояснил сотрудник ботанического сада.