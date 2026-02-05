Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме

Клен ясенелистный (американский) отличается высокой адаптивностью, может выживать даже в неблагоприятных условиях с дефицитом почвенной влаги и недостатком питательных веществ, а его пни дают обильную поросль. При этом он вытесняет местные виды, такие как береза и ольха, а под его кроной зачастую растут только сорняки. Помимо этого, во время весеннего цветения дерева его пыльца может разноситься на большие расстояния, что влияет на людей, чувствительных к аллергенам.