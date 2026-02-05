Рейтинг@Mail.ru
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
05.02.2026
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
общество, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия
Общество, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Россия
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американский клен включат в перечень опасных видов инвазивных растений наряду с борщевиком Сосновского, следует из проекта приказа Рослесхоза, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Предусматривается утверждение перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам, способны нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района", — говорится в пояснительной записке.
Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать природе, но и быть опасны для людей.

Там уточняется, что виды чужеродных растений отбирались по результатам анализа информации, полученной от учреждений, специализирующихся на защите лесов, и профильных научных организаций.
Приказ должен вступить в силу с 1 марта.
В тот же день начнет действовать закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с опасными видами инвазивных растений, в том числе с борщевиком. Тем, кто не будет предпринимать никаких мер, грозит штраф: до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч — для должностных и до 700 тысяч — для юридических.

Клен ясенелистный (американский) отличается высокой адаптивностью, может выживать даже в неблагоприятных условиях с дефицитом почвенной влаги и недостатком питательных веществ, а его пни дают обильную поросль. При этом он вытесняет местные виды, такие как береза и ольха, а под его кроной зачастую растут только сорняки. Помимо этого, во время весеннего цветения дерева его пыльца может разноситься на большие расстояния, что влияет на людей, чувствительных к аллергенам.

ОбществоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Россия
 
 
