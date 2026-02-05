Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение - РИА Новости, 05.02.2026
15:13 05.02.2026
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение - РИА Новости, 05.02.2026
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение
Российские туристы теперь могут оплачивать покупки и проезд с помощью нового приложения для иностранцев Nihao China, сообщает посольство РФ в Пекине. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:13:00+03:00
2026-02-05T15:13:00+03:00
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение

Россияне могут оплачивать покупки в Китае через новое приложение Nihao China

ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Российские туристы теперь могут оплачивать покупки и проезд с помощью нового приложения для иностранцев Nihao China, сообщает посольство РФ в Пекине.
Китае запущено приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки по QR-кодам WeChat и Alipay на местном рынке. Сервис также дает возможность рассчитываться за услуги общественного транспорта", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Отмечается, что зарегистрироваться можно по номеру телефона, к которому привязана банковская карта. При выполнении операций деньги списываются с баланса карты без пополнения электронных кошельков и комиссии. При этом если карта не юаневая, то конвертация валюты будет происходить по курсу банка.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, зарегистрироваться с российским номером получилось.
"Приложение поддерживает китайский и английский языки. В ближайшем будущем ожидается русскоязычная версия платформы с встроенным ИИ-ассистентом", - добавили дипломаты.
Как подчеркнули в диппредставительстве, сервис Nihao China является упрощенной версией приложения UnionPay, которое также допускает привязку карт этой платежной системы и обладает функцией заказа такси.
"В Китае около 86% расчетных операций осуществляется при помощи сканирования QR-кодов. На этом фоне использование наличных денежных средств, POS-терминалов и физических карт поступательно сокращается", - напомнили в посольстве.
По данным дипмиссии, приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, после загрузки приложение предлагает выбрать город Китая. Интерфейс по умолчанию установлен на английском языке. Помимо разделов "оплата", "метро/автобусы" и "сканер", в нем доступна интерактивная карта города, а также ряд полезных сервисов, включая встроенный переводчик, информацию об электронной сим-карте и справочные материалы для туристов. Большинство функций доступно после регистрации.
Заголовок открываемого материала