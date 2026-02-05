Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение

ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Российские туристы теперь могут оплачивать покупки и проезд с помощью нового приложения для иностранцев Nihao China, сообщает посольство РФ в Пекине.

"В Китае запущено приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки по QR-кодам WeChat и Alipay на местном рынке. Сервис также дает возможность рассчитываться за услуги общественного транспорта", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале

Отмечается, что зарегистрироваться можно по номеру телефона, к которому привязана банковская карта. При выполнении операций деньги списываются с баланса карты без пополнения электронных кошельков и комиссии. При этом если карта не юаневая, то конвертация валюты будет происходить по курсу банка.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, зарегистрироваться с российским номером получилось.

"Приложение поддерживает китайский и английский языки. В ближайшем будущем ожидается русскоязычная версия платформы с встроенным ИИ-ассистентом", - добавили дипломаты.

Как подчеркнули в диппредставительстве, сервис Nihao China является упрощенной версией приложения UnionPay, которое также допускает привязку карт этой платежной системы и обладает функцией заказа такси.

"В Китае около 86% расчетных операций осуществляется при помощи сканирования QR-кодов. На этом фоне использование наличных денежных средств, POS-терминалов и физических карт поступательно сокращается", - напомнили в посольстве.

По данным дипмиссии, приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.