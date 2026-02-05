https://ria.ru/20260205/kitaj-2072399656.html
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР - РИА Новости, 05.02.2026
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР
КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном необходимом уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:12:00+03:00
2026-02-05T11:12:00+03:00
2026-02-05T11:12:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20260205/dsnv-2072338670.html
https://ria.ru/20260204/dsnv-2072314530.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР
Цзянь: Китай не намерен участвовать в гонке вооружений по истечении ДСНВ
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном необходимом уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США
ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
"Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не намерен вступать в гонку вооружений ни с одной страной", - сказал Линь Цзянь, комментируя истечение срока действия ДСНВ.
Дипломат подчеркнул, что ядерные силы КНР
не находятся на том же уровне, что у США и России, и на данном этапе Китай не будет участвовать в соответствующих переговорах.
"Китай последовательно выступает за то, чтобы продвижение ядерного разоружения основывалось на принципе поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность стран не подрывалась", - добавил он.