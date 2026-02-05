Рейтинг@Mail.ru
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР - РИА Новости, 05.02.2026
11:12 05.02.2026
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР
КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном необходимом уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
китай
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
китай
россия
сша
в мире, китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР

Цзянь: Китай не намерен участвовать в гонке вооружений по истечении ДСНВ

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном необходимом уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Срок действия ДСНВ истекает в четверг
Вчера, 00:09
"Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не намерен вступать в гонку вооружений ни с одной страной", - сказал Линь Цзянь, комментируя истечение срока действия ДСНВ.
Дипломат подчеркнул, что ядерные силы КНР не находятся на том же уровне, что у США и России, и на данном этапе Китай не будет участвовать в соответствующих переговорах.
"Китай последовательно выступает за то, чтобы продвижение ядерного разоружения основывалось на принципе поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность стран не подрывалась", - добавил он.
США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД
4 февраля, 21:07
 
