Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном необходимом уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

"Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не намерен вступать в гонку вооружений ни с одной страной", - сказал Линь Цзянь, комментируя истечение срока действия ДСНВ.

Дипломат подчеркнул, что ядерные силы КНР не находятся на том же уровне, что у США и России, и на данном этапе Китай не будет участвовать в соответствующих переговорах.