Кировский форум вошел в федеральный план Года единства народов России

Кировский форум "На равных" вошел в федеральный план Года единства народов России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Кировский форум "На равных" вошел в федеральный план Года единства народов России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов провел первое в 2026 году заседание регионального совета по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, главной темой которого стало рассмотрение плана региональных мероприятий, посвященных Году единства народов России.
"Указом президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. И совет станет оргкомитетом по его проведению в регионе. Планируем широкую программу событий, ждем гостей из других регионов. Два мероприятия из регионального плана включены в федеральную повестку — форум "На равных" и межрегиональная практическая педагогическая конференция "Славянская культура как основа развития духовно-нравственного воспитания", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона отметил, что в Кировской области в мире и согласии живут представители разных национальностей и религиозных конфессий, единство которых заключается в общих ценностях, поддержке защитников Отечества и их семей, в повседневной взаимопомощи. "Через конкретные дела, взаимное уважение и сплочение мы укрепляем дружеские отношения, становимся сильнее", — подчеркнул губернатор.
В ходе заседания губернатор поручил региональному министерству образования подготовить и включить в план методические материалы по просвещению молодого поколения в вопросах межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у молодежи правильного мировоззрения.