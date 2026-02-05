Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена

Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена 3 февраля. Другие две теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - были выведены из строя еще в начале января, об их восстановлении или возвращении в работу не сообщалось.