Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 05.02.2026
Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена
Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена
Киевская ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 05.02.2026
Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена

Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киевская ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН.
«
"Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт
22 января, 17:28
Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена 3 февраля. Другие две теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - были выведены из строя еще в начале января, об их восстановлении или возвращении в работу не сообщалось.
В среду глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что электричество жителям Киева в феврале будут давать примерно на 4-6 часов в сутки на фоне острой нехватки мощности в столице и Киевской области.
Ранее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве
12 января, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевская областьЮрий КорольчукДенис ШмыгальДТЭК
 
 
