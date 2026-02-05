Дарницкая ТЭЦ в Киеве почти полностью разрушена

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киевская ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН.
«
"Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена 3 февраля. Другие две теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - были выведены из строя еще в начале января, об их восстановлении или возвращении в работу не сообщалось.
В среду глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что электричество жителям Киева в феврале будут давать примерно на 4-6 часов в сутки на фоне острой нехватки мощности в столице и Киевской области.
Ранее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.