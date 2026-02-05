Подполье: сотрудники ТЦК в Киеве охотятся за людьми в пунктах обогрева

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в столице Украины начали отлавливать мужчин даже в пунктах обогрева, которыми жители Киева пользуются из-за проблем с энергоснабжением, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В полевых пунктах обогрева (в Киеве - ред.) дежурят "людоловы" из ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Они понимают, что это идеальное место для охоты на украинских мужчин. Многие прячутся дома, проблему с продуктами можно как-то решить благодаря родным. Но холод вынуждает человека выйти погреться и быть пойманным", - сказал Лебедев.
На фоне нехватки личного состава в ВСУ сотрудники военкоматов практикуют насильственные методы мобилизации. Это постоянно приводит к скандалам и протестам. Глава украинской полиции Иван Выговский говорил, что нападения на представителей военкоматов происходят почти ежедневно.