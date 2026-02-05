Рейтинг@Mail.ru
13:16 05.02.2026
2026-02-05T13:16:00+03:00
2026-02-05T13:16:00+03:00
в мире
украина
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: сотрудники ТЦК в Киеве охотятся за людьми в пунктах обогрева

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в столице Украины начали отлавливать мужчин даже в пунктах обогрева, которыми жители Киева пользуются из-за проблем с энергоснабжением, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В полевых пунктах обогрева (в Киеве - ред.) дежурят "людоловы" из ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Они понимают, что это идеальное место для охоты на украинских мужчин. Многие прячутся дома, проблему с продуктами можно как-то решить благодаря родным. Но холод вынуждает человека выйти погреться и быть пойманным", - сказал Лебедев.
На фоне нехватки личного состава в ВСУ сотрудники военкоматов практикуют насильственные методы мобилизации. Это постоянно приводит к скандалам и протестам. Глава украинской полиции Иван Выговский говорил, что нападения на представителей военкоматов происходят почти ежедневно.
Сотрудник военкомата на Украине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Волынской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
4 февраля, 17:18
 
