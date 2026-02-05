Рейтинг@Mail.ru
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 05.02.2026 (обновлено: 14:42 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/kiev-2072409709.html
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.02.2026
В Киеве произошел транспортный коллапс
Не самый сильный снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:54:00+03:00
2026-02-05T14:42:00+03:00
в мире
киев
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072409367_0:339:3040:2048_1920x0_80_0_0_3b790feecea5b9015e3ca4bbf6c6ea1d.jpg
https://ria.ru/20260205/germaniya-2072341301.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072409367_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32ab8ae4f02daf448fc455643f3f415d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
В Киеве произошел транспортный коллапс

Снегопад в Киеве привел к транспортному коллапсу

© REUTERS / Gleb GaranichЖенщина идет по заснеженной улице в Киеве
Женщина идет по заснеженной улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Женщина идет по заснеженной улице в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Не самый сильный снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и за их пределами", — написал он в Telegram-канале.
По словам Гетманцева, единственным правильным решением в такой ситуации были бы кадровые выводы в отношении неэффективных менеджеров, которые "попали в дорожную отрасль случайно".
Как предупреждал украинский Гидрометцентр, в ближайшие дни погода на Украине ухудшится, снегопады будут идти несколько дней.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
Вчера, 00:48
 
В миреКиевУкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала