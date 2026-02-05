В Киеве произошел транспортный коллапс

Женщина идет по заснеженной улице в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Не самый сильный снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и за их пределами", — написал он в Telegram-канале.

По словам Гетманцева , единственным правильным решением в такой ситуации были бы кадровые выводы в отношении неэффективных менеджеров, которые "попали в дорожную отрасль случайно".