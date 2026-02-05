https://ria.ru/20260205/kiev-2072409709.html
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.02.2026
В Киеве произошел транспортный коллапс
Не самый сильный снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05
киев
украина
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Не самый сильный снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и за их пределами", — написал он в Telegram-канале.
По словам Гетманцева
, единственным правильным решением в такой ситуации были бы кадровые выводы в отношении неэффективных менеджеров, которые "попали в дорожную отрасль случайно".
Как предупреждал украинский Гидрометцентр, в ближайшие дни погода на Украине ухудшится, снегопады будут идти несколько дней.