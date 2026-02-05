https://ria.ru/20260205/kiev-2072385640.html
В отеле в центре Киева вспыхнул пожар
В отеле в центре Киева вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
В отеле в центре Киева вспыхнул пожар
Пожар начался в отеле "Днепр" на Крещатике, главной улице Киева, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:18:00+03:00
В Киеве загорелся отель «Днепр»
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар начался в отеле "Днепр" на Крещатике, главной улице Киева, сообщили в городской администрации.
"Возгорание произошло на четвертом этаже отеля "Днепр" на улице Крещатик", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Аварийные службы уже на месте, добавили в администрации. Причины пожара не называются.