"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
03:36 05.02.2026 (обновлено: 05:45 05.02.2026)
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
Посол Украины в Британии Валерий Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, с таким утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis
в мире
киев
украина
валерий залужный
киев
украина
в мире, киев, украина, валерий залужный
В мире, Киев, Украина, Валерий Залужный
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве

Политолог Бааб: Залужный ждет момента, чтобы захватить власть в Киеве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, с таким утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил немецкий политолог Патрик Бааб.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Пинает ногами": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 00:58
По словам политолога, любое мирное соглашение будет плохими для киевского режима, но сложившаяся ситуация в стране попросту не предполагает иного варианта развития событий.
"Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. <…> Они не могут самостоятельно принимать решения", — резюмировал Бааб.
Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, Зеленский уступает в рейтинге доверия населения главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному.
Ранее сам Залужный предупредил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения боевых действий, и что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного госпереворота.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
Вчера, 02:28
 
В миреКиевУкраинаВалерий Залужный
 
 
