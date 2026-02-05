МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, с таким утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил немецкий политолог Патрик Бааб.
«
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве", — сказал эксперт.
По словам политолога, любое мирное соглашение будет плохими для киевского режима, но сложившаяся ситуация в стране попросту не предполагает иного варианта развития событий.
"Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. <…> Они не могут самостоятельно принимать решения", — резюмировал Бааб.
Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, Зеленский уступает в рейтинге доверия населения главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов