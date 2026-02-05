https://ria.ru/20260205/kholod-2072346968.html
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения - РИА Новости, 05.02.2026
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении - побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:17:00+03:00
2026-02-05T02:17:00+03:00
2026-02-05T02:17:00+03:00
общество
владимир болибок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/34/1485233478_0:0:2210:1243_1920x0_80_0_0_eace52879d6e945604b942a189474c73.jpg
https://ria.ru/20260124/obmorozhenie-2070009971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/34/1485233478_195:0:2171:1482_1920x0_80_0_0_073b98039b0e362baca33a6a0f2dfb34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир болибок
Общество, Владимир Болибок
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
РИА Новости: при аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд
ТУЛА, 5 фев - РИА Новости. При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении - побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы - это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение", - рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что при сильном обморожении, например, кончика носа или уха, а также пальцев может развиться некроз тканей.