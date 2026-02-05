Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения

ТУЛА, 5 фев - РИА Новости. При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении - побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы - это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение", - рассказал собеседник агентства.