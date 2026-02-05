Рейтинг@Mail.ru
02:17 05.02.2026
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
ТУЛА, 5 фев - РИА Новости. При аллергии на холод на коже возникают волдыри и зуд, а при обморожении - побледнение и онемение кожи, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы - это волдыри на коже, которые зудят. При обморожении таких симптомов нет, сначала идет побледнение кожи, затем онемение. Кожа теряет чувствительность, а потом, когда человек возвращается в тепло, она отогревается и в месте обморожения возникает покраснение и жжение", - рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что при сильном обморожении, например, кончика носа или уха, а также пальцев может развиться некроз тканей.
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении
24 января, 03:42
 
