В окрестностях Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 05.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 05.02.2026
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в четверг в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
харьков
харьковская область
харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
В окрестностях Харькова прогремели взрывы

В окрестностях Харькова после воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© REUTERS / Sofiia Gatilova Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Sofiia Gatilova
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в четверг в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Серия взрывов прозвучала за городом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Немного позже телеканал сообщил о еще одной серии взрывов за пределами города.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Владимир Зеленский
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
Вчера, 11:16
 
Специальная военная операция на Украине Харьков Харьковская область
 
 
