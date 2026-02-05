Рейтинг@Mail.ru
12:47 05.02.2026
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа

Келлог покинул администрацию, чтобы свободнее говорить о конфликте на Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что покинул администрацию, чтобы свободнее высказываться об украинском конфликте.
"Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти", - заявил Келлог в интервью изданию Kyiv Independent.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила изданию, что уход Келлога был запланирован заранее.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
31 декабря 2025, 12:45
 
