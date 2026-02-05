https://ria.ru/20260205/kellog-2072431334.html
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что покинул администрацию, чтобы свободнее высказываться об украинском РИА Новости, 05.02.2026
Келлог рассказал, почему покинул администрацию Трампа
Келлог покинул администрацию, чтобы свободнее говорить о конфликте на Украине