Келлог посетит Киев - РИА Новости, 05.02.2026
12:34 05.02.2026
Келлог посетит Киев
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что собирается посетить Киев.
Келлог посетит Киев

Келлог заявил, что собирается посетить Киев

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что собирается посетить Киев.
"Я вернусь на Украину... мы вернемся туда, поедем в Киев и встретимся с людьми", - сказал он в интервью изданию Kyiv Independent.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости
Вчера, 11:02
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов предоставить Келлогу квартиру и гражданство Украины, так как считает, что его присутствие в Киеве якобы остановит удары ВС РФ.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
 
