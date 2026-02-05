https://ria.ru/20260205/kellog-2072424773.html
Келлог посетит Киев
Келлог посетит Киев - РИА Новости, 05.02.2026
Келлог посетит Киев
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что собирается посетить Киев. РИА Новости, 05.02.2026
