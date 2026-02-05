https://ria.ru/20260205/karelija-2072563683.html
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга - РИА Новости, 05.02.2026
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга
Уроженка Екатеринбурга 36 лет пропала после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, ее ищут добровольцы, сообщил региональный добровольный поисковый отряд... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:45:00+03:00
2026-02-05T20:45:00+03:00
2026-02-05T20:45:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валаам
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260202/peterburg-2071680880.html
екатеринбург
валаам
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, валаам, республика карелия
Происшествия, Екатеринбург, Валаам, Республика Карелия
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга
Добровольцы ищут пропавшую на Валааме в Карелии уроженку Екатеринбурга