20:45 05.02.2026
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга
происшествия
екатеринбург
валаам
республика карелия
екатеринбург
валаам
республика карелия
происшествия, екатеринбург, валаам, республика карелия
Происшествия, Екатеринбург, Валаам, Республика Карелия
Волонтеры ищут пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Уроженка Екатеринбурга 36 лет пропала после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, ее ищут добровольцы, сообщил региональный добровольный поисковый отряд "Длинный берег".
«
"Внимание, розыск! Простакова Наталья Викторовна, город Екатеринбург... Находясь в поселке Валаам 2 февраля, после вечерней службы ушла в неизвестном направлении", – говорится в объявлении о розыске на странице поискового отряда.
Согласно ориентировке поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", пропавшая 36-летняя женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки.
Комментарием правоохранителей об объявлении розыска пропавшей РИА Новости пока не располагает.
Поиск девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего на юге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках мальчика, пропавшего в Петербурге
2 февраля, 13:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалаамРеспублика Карелия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
