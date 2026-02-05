Якушев дал старт предвыборной кампании "Единой России"

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев дал старт предвыборной кампании партии в 2026 году.
В четверг в Челябинске проходит отчетно-программный форум регионального отделения "Единой России" "Есть результат!", на котором отделение подводит итоги реализации народной программы партии, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в 2021 году.
"В нашем сегодняшнем форуме, в нашем прямом диалоге о том, что мы сделали и что нам предстоит сделать, мы по-большому начали с вами предвыборную кампанию. Поэтому можно сказать, что сегодня здесь, в Челябинске, дан большой старт выборной кампании партии "Единая Россия" в 2026 году", — сказал Якушев на пленарном заседании форума.
Он подчеркнул, что в рамках избирательной программы главнейшая задача партии — показать избирателю результаты своей работы за последние пять лет. А также, находясь в прямом диалоге, сформировать новую народную программу "Единой России", с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.
"Поэтому давайте будем спорить, давайте будем дискутировать. Наш новый программный документ должен быть живым, понятным, доходчивым. И конечно же, в этом документе мы должны заложить наши мечты о будущем", — добавил Якушев.
"Единая Россия" вместе с правительством РФ организует серию стратегических форумов во всех федеральных округах для отчета по народной программе партии и сбору предложений от граждан и экспертов в новый программный документ на ближайшие пять лет. Форумы будут проходить в два этапа. Сначала в регионах федерального округа организуют обсуждения для сбора инициатив и предложений, которые после вынесут на окружной уровень. Все собранные предложения лягут в основу будущей программы партии, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы депутатов Госдумы.
