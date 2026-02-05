Якушев дал старт предвыборной кампании "Единой России"

«

"В нашем сегодняшнем форуме, в нашем прямом диалоге о том, что мы сделали и что нам предстоит сделать, мы по-большому начали с вами предвыборную кампанию. Поэтому можно сказать, что сегодня здесь, в Челябинске, дан большой старт выборной кампании партии "Единая Россия" в 2026 году", — сказал Якушев на пленарном заседании форума.