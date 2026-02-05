Рейтинг@Mail.ru
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kaliningrad-2072481308.html
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда - РИА Новости, 05.02.2026
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда
Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:25:00+03:00
2026-02-05T15:25:00+03:00
в мире
калининград
литва
владимир путин
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg
https://ria.ru/20260205/estoniya-2072452249.html
https://ria.ru/20260205/ssha-2072416235.html
калининград
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_61a1e491fa7d2a556afe1d1cdfdf33ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининград, литва, владимир путин, россия, нато
В мире, Калининград, Литва, Владимир Путин, Россия, НАТО
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда

Литовский контр-адмирал Пременецкас заявил о возможном захвате Калининграда

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall Street Journal.
«
"Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", — утверждает военный.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава МИД Эстонии сделал провокационное заявление о Путине
Вчера, 13:36
Пременецкас также считает, что количества военнослужащих в армии Литвы будет достаточно, чтобы сдерживать российские силы.
В январе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Вчера, 12:12
 
В миреКалининградЛитваВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала