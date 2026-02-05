СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек

По данным газеты, трагедия произошла в среду вечером. Медики, прибывшие на место инцидента, обнаружили трех человек, лежащих рядом с машиной. Из автомобиля шел дым. Согласно газете, пострадавших госпитализировали, но один из них, мужчина 40 лет, скончался в больнице.