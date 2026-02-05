https://ria.ru/20260205/izrail-2072344028.html
СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек
СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек
СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек
Машина взорвалась в израильском городе Кирьят-Ям, один человек скончался, двое, в том числе 13-летний подросток, пострадали, сообщает газета газета Jerusalem
в мире
израиль
израиль
СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек
Jerusalem Post: в Израиле взорвалась машина, один человек погиб, двое пострадали
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Машина взорвалась в израильском городе Кирьят-Ям, один человек скончался, двое, в том числе 13-летний подросток, пострадали, сообщает газета газета Jerusalem Post
со ссылкой на представителя Медицинского центр Рамбам.
По данным газеты, трагедия произошла в среду вечером. Медики, прибывшие на место инцидента, обнаружили трех человек, лежащих рядом с машиной. Из автомобиля шел дым. Согласно газете, пострадавших госпитализировали, но один из них, мужчина 40 лет, скончался в больнице.
"По меньшей мере один человек погиб, еще два получили ранения при взрыве машины в Кирьят-Яме... Тридцатилетний мужчина и 13-летний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в публикации Jerusalem Post.
Издание указывает, что причина взрыва на данный момент неизвестна.