В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
2026-02-05T12:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело опекунши детей с ограниченными возможностями здоровья о систематических издевательствах над ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там, ссылаясь на предъявленное обвинение, уточнили, что женщина была опекуном 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей.
Фигурантка систематически била их, запирала на цокольном этаже дома, ограничивая передвижение, оставляла в холодное время в неотапливаемом помещении, лишала постельных принадлежностей и одежды, не предоставляла детям полноценного питания, использовала для приготовления пищи фуражные зерна и крупы, ограничивала их в количестве употребляемой пищи и воды, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, женщина ограничивала малолетних в чистке зубов, принятии душа и посещении туалета, не выводила их на прогулки, не обеспечивала надлежащим лечением, что выразилось в ухудшении состояния здоровья детей. Кроме того, фигурантка украла 186 тысяч рублей с банковского счета одного ребенка, заявили в пресс-службе.
Женщине предъявлено обвинение в истязании в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и краже.
"Назначено закрытое судебное заседание на 12 февраля 2026 года", - отметили в пресс-службе.