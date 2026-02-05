Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах - РИА Новости, 05.02.2026
12:03 05.02.2026
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах - РИА Новости, 05.02.2026
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
Павлово-Посадский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело опекунши детей с ограниченными возможностями здоровья о систематических издевательствах... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах

Суд в Подмосковье рассмотрит дело опекунши 10 детей об издевательствах над ними

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело опекунши детей с ограниченными возможностями здоровья о систематических издевательствах над ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там, ссылаясь на предъявленное обвинение, уточнили, что женщина была опекуном 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей.
Афина Симеонидис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу
Вчера, 11:59
Фигурантка систематически била их, запирала на цокольном этаже дома, ограничивая передвижение, оставляла в холодное время в неотапливаемом помещении, лишала постельных принадлежностей и одежды, не предоставляла детям полноценного питания, использовала для приготовления пищи фуражные зерна и крупы, ограничивала их в количестве употребляемой пищи и воды, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, женщина ограничивала малолетних в чистке зубов, принятии душа и посещении туалета, не выводила их на прогулки, не обеспечивала надлежащим лечением, что выразилось в ухудшении состояния здоровья детей. Кроме того, фигурантка украла 186 тысяч рублей с банковского счета одного ребенка, заявили в пресс-службе.
Женщине предъявлено обвинение в истязании в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и краже.
"Назначено закрытое судебное заседание на 12 февраля 2026 года", - отметили в пресс-службе.
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра
4 февраля, 22:40
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
