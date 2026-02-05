В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело опекунши детей с ограниченными возможностями здоровья о систематических издевательствах над ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там, ссылаясь на предъявленное обвинение, уточнили, что женщина была опекуном 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей.

Фигурантка систематически била их, запирала на цокольном этаже дома, ограничивая передвижение, оставляла в холодное время в неотапливаемом помещении, лишала постельных принадлежностей и одежды, не предоставляла детям полноценного питания, использовала для приготовления пищи фуражные зерна и крупы, ограничивала их в количестве употребляемой пищи и воды, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, женщина ограничивала малолетних в чистке зубов, принятии душа и посещении туалета, не выводила их на прогулки, не обеспечивала надлежащим лечением, что выразилось в ухудшении состояния здоровья детей. Кроме того, фигурантка украла 186 тысяч рублей с банковского счета одного ребенка, заявили в пресс-службе.

Женщине предъявлено обвинение в истязании в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и краже.