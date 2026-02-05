https://ria.ru/20260205/isk-2072352730.html
Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд
Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд - РИА Новости, 05.02.2026
Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд
Иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой поступил в московский суд, говорится РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:52:00+03:00
2026-02-05T03:52:00+03:00
2026-02-05T03:52:00+03:00
москва
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
сергей жорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047333073_0:78:3145:1847_1920x0_80_0_0_b1181d56c742c39ea8eae94e5774eb04.jpg
https://ria.ru/20260121/dzhigan-2069274703.html
https://ria.ru/20260119/samojlova-2068797800.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047333073_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f9c7f643650f4c77ddcabeef85e6028c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), сергей жорин
Москва, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Сергей Жорин
Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд
РИА Новости: в суд поступил иск о брачном договоре Джигана и Самойловой
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой поступил в московский суд, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин
, представляющий интересы Джигана
, артист находился "в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить". Все совместное имущество супругов, по условиям договора, после развода должно отойти Самойловой
.
Заявление по категории "об изменении, расторжении и признании недействительным брачного договора" было зарегистрировано Савеловским судом Москвы
, указано в материалах.
Ранее в мировой суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным, дело по подсудности передали в вышестоящую инстанцию.
До этого Самойлова подала на развод с Джиганом, у пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Представитель Самойловой в январе сообщал, что примирения не произошло.