Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой поступил в московский суд, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в мировой суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным, дело по подсудности передали в вышестоящую инстанцию.

До этого Самойлова подала на развод с Джиганом, у пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Представитель Самойловой в январе сообщал, что примирения не произошло.