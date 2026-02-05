Вопрос запасов урана актуален для переговоров Ирана и США, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Вопрос обогащения и запасов обогащенного урана в Иране по-прежнему остается актуальным, Вашингтон и Тегеран могут вести по этим темам диалог, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Ожидается, что завтрашние переговоры в значительной степени будут схожи с прежними переговорами в Маскате (которые Иран и США вели до конфликта в июне 2025 года - ред.). Многие из общих совместных вопросов, как обогащение урана, по-прежнему на столе", - сказал собеседник накануне переговоров США и Ирана в Омане, которые состоятся 6 февраля.
По его словам, темы обогащения урана и запасов обогащенного урана поднималась ранее.
"И они (эти вопросы) по-прежнему существуют. С учетом общего характера вопросов и присутствия все тех же переговорщиков, возможно, переговоры частично станут продолжением предыдущего процесса даже в условиях, которые сформировались после 12-дневной войны", - добавил источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".