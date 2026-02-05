Вопрос запасов урана актуален для переговоров Ирана и США, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Вопрос обогащения и запасов обогащенного урана в Иране по-прежнему остается актуальным, Вашингтон и Тегеран могут вести по этим темам диалог, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.

"И они (эти вопросы) по-прежнему существуют. С учетом общего характера вопросов и присутствия все тех же переговорщиков, возможно, переговоры частично станут продолжением предыдущего процесса даже в условиях, которые сформировались после 12-дневной войны", - добавил источник.