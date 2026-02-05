Рейтинг@Mail.ru
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
05.02.2026
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости. Иран серьезно подходит к тематике переговоров с США и стремится к тому, чтобы результат оказался выгодным для всех сторон, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Иран серьезно и реалистично относится к вопросу переговоров и пытается добиться того, чтобы переговорный процесс привел к справедливому и равноправному результату, выгодному всем сторонам", - сказал источник.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
