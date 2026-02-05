https://ria.ru/20260205/iran-2072546740.html
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
Иран серьезно подходит к тематике переговоров с США и стремится к тому, чтобы результат оказался выгодным для всех сторон, заявил РИА Новости иранский... РИА Новости, 05.02.2026
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
