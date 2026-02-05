Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
18:10 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в четверг задержали два судна в Персидском заливе, перевозивших... РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в четверг задержали два судна в Персидском заливе, перевозивших более миллиона литров контрабандного топлива, сообщает иранское гостелерадио IRIB.
"ВМС КСИР... задержали в Персидском заливе два судна, перевозивших контрабандное топливо", - говорится в сообщении.
Как отмечает IRIB, на борту задержанных судов было обнаружено более миллиона литров контрабандного топлива. Были арестованы 15 членов экипажа, все они являются иностранцами.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
В миреПерсидский заливИран
 
 
