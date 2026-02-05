Источник: Иран считает нерациональным вести переговоры с США по ракетам

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Иран считает нерациональным вести переговоры с США по своим оборонным возможностям и ракетам, поскольку в условиях существующих угроз их сокращение было бы самоубийством для страны, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Иран считает нерациональными переговоры о (своем - ред.) оборонном и ракетном потенциале, поскольку в условиях постоянной угрозы со стороны США и Израиля сокращение оборонного потенциала стало бы для Ирана сродни самоубийству и обусловило бы нарастание угроз, а не завершение кризиса", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 февраля вновь сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и, как подчеркивают иранские СМИ, будет носить непрямой характер. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном состоятся впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).