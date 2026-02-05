Источник: Иран считает нерациональным вести переговоры с США по ракетам

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Иран считает нерациональным вести переговоры с США по своим оборонным возможностям и ракетам, поскольку в условиях существующих угроз их сокращение было бы самоубийством для страны, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.