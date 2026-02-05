Источник: Иран и США на встрече сосредоточатся на ядерном досье

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Омане в пятницу будут сосредоточены на иранском ядерном досье, глава МИД Ирана Аббас Аракчи представит иранскую сторону, спецпосланник президента США Стив Уиткофф - американскую, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.