16:18 05.02.2026 (обновлено: 16:50 05.02.2026)
Источник: Иран и США на встрече сосредоточатся на ядерном досье
Источник: Иран и США на встрече сосредоточатся на ядерном досье
Источник: Иран и США на встрече сосредоточатся на ядерном досье

РИА Новости: Иран и США на переговорах в Омане сосредоточатся на ядерном досье

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Омане в пятницу будут сосредоточены на иранском ядерном досье, глава МИД Ирана Аббас Аракчи представит иранскую сторону, спецпосланник президента США Стив Уиткофф - американскую, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Переговоры в Омане будут сосредоточены на ядерном досье и будут проводиться между Ираном и США. Ожидается, что Аббас Аракчи будет главой иранской команды (переговорщиков), господин Уиткофф - американской", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в иранскую группу переговорщиков также могут войти заместители министра и другие представители МИД Ирана, а в американскую - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Иранские СМИ до этого подчеркивали, что переговоры будут носить непрямой характер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
Вчера, 08:42
 
