Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ

По мнению издания, согласие Ирана на формат встречи в Стамбуле позволило бы продвинуться вперед по всем ключевым направлениям за счет сочетания прямых и косвенных переговоров. В Анкаре также считали, что следующим шагом стало бы закрепление достигнутых договоренностей в виде устойчивого переговорного механизма, который обеспечил бы регулярность контактов и снизил бы риски резкой эскалации между сторонами, пишет газета.