05.02.2026

Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
08:42 05.02.2026
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2026
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил возможность проведения переговоров делегаций США и Ирана в Стамбуле, настояв на том, что Тегеран будет... РИА Новости, 05.02.2026
Хаменеи выступил против переговоров США и Ирана в Стамбуле, пишут СМИ

Hurriyet: Хаменеи отклонил возможность переговоров США и Ирана в Стамбуле

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил возможность проведения переговоров делегаций США и Ирана в Стамбуле, настояв на том, что Тегеран будет обсуждать с Вашингтоном исключительно ядерную повестку и в формате продолжения ранее состоявшихся встреч в Омане, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в пятницу планировал встретиться в Стамбуле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения иранской ядерной программы на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet проинформировал, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По данным журналиста Axios Барака Равида, который сослался на арабский источник, администрация Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции. Ожидается, что они состоятся в пятницу в Омане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным
Вчера, 08:26
По данным Hürriyet, Анкара настаивает на том, что такие темы, как обогащенный уран, баллистические ракеты и деятельность прокси-сил, относятся прежде всего к проблематике стран региона. Эти вопросы, как утверждается, предполагалось предварительно обсудить с региональными государствами, а затем выносить на обсуждение с США, что фактически означает формат непрямых переговоров.
Источники Hürriyet сообщили, что соответствующее предложение было передано президенту Ирана через министра иностранных дел. Изначально иранская сторона дала согласие, которое было доведено до Анкары.
"Однако аятолла Хаменеи впоследствии отклонил как саму встречу в Стамбуле, так и предложенный формат. Он выступил против участия посредников и стран региона, подчеркнув, что единственным партнером для переговоров по ядерной программе должны оставаться США. В результате было принято решение рассматривать возможные контакты как продолжение переговоров, ранее прошедших в Омане", - пишет близкая к правительственным кругам колумнист Hürriyet Ханде Фырат.
По мнению издания, согласие Ирана на формат встречи в Стамбуле позволило бы продвинуться вперед по всем ключевым направлениям за счет сочетания прямых и косвенных переговоров. В Анкаре также считали, что следующим шагом стало бы закрепление достигнутых договоренностей в виде устойчивого переговорного механизма, который обеспечил бы регулярность контактов и снизил бы риски резкой эскалации между сторонами, пишет газета.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран потребовал изменить формат переговоров с США, сообщил Axios
3 февраля, 20:09
 
