Глава МИД Индии заявил о позитивной динамике в отношениях с США - РИА Новости, 05.02.2026
15:06 05.02.2026
Глава МИД Индии заявил о позитивной динамике в отношениях с США
Глава МИД Индии заявил о позитивной динамике в отношениях с США
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам своего визита в США заявил о положительной динамике в отношениях двух стран. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, индия, сша, дели, субраманиам джайшанкар, дональд трамп
В мире, Индия, США, Дели, Субраманиам Джайшанкар, Дональд Трамп
Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о положительной динамике в отношениях с США

CC BY-SA 4.0 / रूही / Город Айодхья в Индии
Город Айодхья в Индии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
CC BY-SA 4.0 / रूही /
Город Айодхья в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам своего визита в США заявил о положительной динамике в отношениях двух стран.
Джайшанкар начал визит в США в понедельник. Там он принял участие в министерской встрече по критически важным полезным ископаемым, а также провел ряд переговоров.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США
Вчера, 11:30
«

"В ближайшие дни (в Нью-Дели - ред.) ожидается взаимодействие по стратегическим вопросам, обороне и энергетике. В целом, наблюдается явно положительная динамика", - написал он в соцсети X.

Джайшанкар также отметил, что торговое соглашение между Индией и США находится на завершающей стадии проработки деталей. По словам министра, оно открывает новый этап в двусторонних отношениях, предоставляя огромные возможности для их развития. Он также отметил быстрое развитие сотрудничества двух стран в области критически важных полезных ископаемых.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается.
Как отметил позже МИД Индии, диверсификация источников энергоснабжения в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной обстановкой лежит в основе стратегии страны по обеспечению энергетической безопасности, и все решения Индии принимаются и будут приниматься с учетом этого.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев
Вчера, 10:46
 
В миреИндияСШАДелиСубраманиам ДжайшанкарДональд Трамп
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
