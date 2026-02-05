Глава МИД Индии заявил о позитивной динамике в отношениях с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам своего визита в США заявил о положительной динамике в отношениях двух стран.
Джайшанкар начал визит в США в понедельник. Там он принял участие в министерской встрече по критически важным полезным ископаемым, а также провел ряд переговоров.
"В ближайшие дни (в Нью-Дели - ред.) ожидается взаимодействие по стратегическим вопросам, обороне и энергетике. В целом, наблюдается явно положительная динамика", - написал он в соцсети X.
Джайшанкар также отметил, что торговое соглашение между Индией и США находится на завершающей стадии проработки деталей. По словам министра, оно открывает новый этап в двусторонних отношениях, предоставляя огромные возможности для их развития. Он также отметил быстрое развитие сотрудничества двух стран в области критически важных полезных ископаемых.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается.
Как отметил позже МИД Индии, диверсификация источников энергоснабжения в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной обстановкой лежит в основе стратегии страны по обеспечению энергетической безопасности, и все решения Индии принимаются и будут приниматься с учетом этого.