Глава МИД Индии заявил о позитивной динамике в отношениях с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам своего визита в США заявил о положительной динамике в отношениях двух стран.

"В ближайшие дни (в Нью-Дели - ред.) ожидается взаимодействие по стратегическим вопросам, обороне и энергетике. В целом, наблюдается явно положительная динамика", - написал он в соцсети X .

Как отметил позже МИД Индии, диверсификация источников энергоснабжения в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной обстановкой лежит в основе стратегии страны по обеспечению энергетической безопасности, и все решения Индии принимаются и будут приниматься с учетом этого.