Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Индия и США, вероятно, завершат подготовку и подпишут совместное заявление по двусторонней торговой сделке через 4-5 дней, заявил на брифинге министр торговли Индии Пиюш Гоял.

"Первый этап двустороннего торгового соглашения практически готов. Мы надеемся подписать совместное заявление в течение следующих 4-5 дней. После подписания совместного заявления будет заключено официальное соглашение, которое будет подписано примерно в середине марта", - сказал он.