Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Индия и США, вероятно, завершат подготовку и подпишут совместное заявление по двусторонней торговой сделке через 4-5 дней, заявил на брифинге министр торговли Индии Пиюш Гоял.
"Первый этап двустороннего торгового соглашения практически готов. Мы надеемся подписать совместное заявление в течение следующих 4-5 дней. После подписания совместного заявления будет заключено официальное соглашение, которое будет подписано примерно в середине марта", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
