Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США - РИА Новости, 05.02.2026
11:30 05.02.2026 (обновлено: 11:42 05.02.2026)
Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США
Индия и США, вероятно, завершат подготовку и подпишут совместное заявление по двусторонней торговой сделке через 4-5 дней, заявил на брифинге министр торговли... РИА Новости, 05.02.2026
Министр Гоял: Индия и США подпишут соглашение о торговле через 4-5 дней

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Индия и США, вероятно, завершат подготовку и подпишут совместное заявление по двусторонней торговой сделке через 4-5 дней, заявил на брифинге министр торговли Индии Пиюш Гоял.
"Первый этап двустороннего торгового соглашения практически готов. Мы надеемся подписать совместное заявление в течение следующих 4-5 дней. После подписания совместного заявления будет заключено официальное соглашение, которое будет подписано примерно в середине марта", - сказал он.
Гоял отметил, что новые тарифы США в отношении Индии в 18% начнут действовать после подписания совместного заявления, когда США подпишут соответствующий указ.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
