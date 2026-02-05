Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов.