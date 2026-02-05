Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай - РИА Новости, 05.02.2026
11:14 05.02.2026
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай - РИА Новости, 05.02.2026
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что... РИА Новости, 05.02.2026
экономика
китай
россия
чили
китай
россия
чили
экономика, китай, россия, чили
Экономика, Китай, Россия, Чили
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай

"Агроэкспорт": Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай

© Getty Images / Olga PeshkovaИндейка в маринаде
Индейка в маринаде - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Getty Images / Olga Peshkova
Индейка в маринаде. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
"Россия - главный поставщик индейки в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов.
Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.
Слитки золота высшей пробы
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
24 января, 08:22
24 января, 08:22
 
ЭкономикаКитайРоссияЧили
 
 
