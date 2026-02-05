https://ria.ru/20260205/indeyka-2072400260.html
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай - РИА Новости, 05.02.2026
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:14:00+03:00
2026-02-05T11:14:00+03:00
2026-02-05T11:14:00+03:00
экономика
китай
россия
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013123149_0:382:2730:1918_1920x0_80_0_0_e913351a6a9b2ff1ceda8fc7fd2c6720.jpg
https://ria.ru/20260124/kitay-2070026939.html
китай
россия
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013123149_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5a03e710ad8c29c0dabb22164d21461b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, чили
Экономика, Китай, Россия, Чили
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
"Агроэкспорт": Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
"Россия - главный поставщик индейки в Китай
. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию
пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении
.
Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов.
Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили
с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.