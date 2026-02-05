Рейтинг@Mail.ru
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 05.02.2026 (обновлено: 11:02 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/ideja-2072392359.html
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев - РИА Новости, 05.02.2026
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев
Идея американоцентричного рая в Западном полушарии, основанная на конспирологической теории "Техната", очень нравится новым элитам США, считает зампред Совбеза... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:46:00+03:00
2026-02-05T11:02:00+03:00
в мире
сша
россия
гренландия
дмитрий медведев
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072242585.html
https://ria.ru/20260205/ssha-2072246239.html
сша
россия
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, гренландия, дмитрий медведев, илон маск
В мире, США, Россия, Гренландия, Дмитрий Медведев, Илон Маск
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев

Медведев: идея американоцентричного рая в Западном полушарии нравится элитам США

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея американоцентричного рая в Западном полушарии, основанная на конспирологической теории "Техната", очень нравится новым элитам США, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, Медведев назвал "открытый киднеппинг высшего должностного лица" частью более важной цели США - заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
Вчера, 08:00
"Зачем США (а Америка – это отнюдь не только Трамп) сегодня это надо? Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности. Например, к хорошо известной еще с 30-х годов прошлого века теории создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат". Власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам (конечно, таким как Илон Маск и Питер Тиль)", - написал Медведев.
Он напомнил, что сторонники теории распространяют "Технат" и на территории Канады, Центральной Америки, Карибских островов, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.
"Очевидно, что перелицованная версия "Техната" в Западном полушарии очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США. Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа, Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну, а Стране Свободы – всё Западное полушарие. И еще будьте довольны, что Гренландия только в бессрочное пользование, а не в собственность", - подчеркнул Медведев.
"Как вам такая перспектива? Сомневаетесь? Просто почитайте внимательно новые американские Доктрины национальной обороны и национальной безопасности. Там все честно", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияГренландияДмитрий МедведевИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала