Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея американоцентричного рая в Западном полушарии, основанная на конспирологической теории "Техната", очень нравится новым элитам США, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зачем США (а Америка – это отнюдь не только Трамп) сегодня это надо? Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности. Например, к хорошо известной еще с 30-х годов прошлого века теории создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат". Власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам (конечно, таким как Илон Маск и Питер Тиль)", - написал Медведев.
Он напомнил, что сторонники теории распространяют "Технат" и на территории Канады, Центральной Америки, Карибских островов, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.
"Очевидно, что перелицованная версия "Техната" в Западном полушарии очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США. Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа, Европа – ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии – Азия. Ну, а Стране Свободы – всё Западное полушарие. И еще будьте довольны, что Гренландия только в бессрочное пользование, а не в собственность", - подчеркнул Медведев.
"Как вам такая перспектива? Сомневаетесь? Просто почитайте внимательно новые американские Доктрины национальной обороны и национальной безопасности. Там все честно", - заключил он.