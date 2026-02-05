https://ria.ru/20260205/harkov-2072518216.html
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла
Около 100 тысяч семей остались без теплоснабжения в Харькове из-за повреждения энергетических объектов, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины... РИА Новости, 05.02.2026
В мире, Харьков, Украина, Денис Шмыгаль
