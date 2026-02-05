Рейтинг@Mail.ru
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 05.02.2026 (обновлено: 17:13 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/harkov-2072518216.html
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла - РИА Новости, 05.02.2026
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла
Около 100 тысяч семей остались без теплоснабжения в Харькове из-за повреждения энергетических объектов, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:03:00+03:00
2026-02-05T17:13:00+03:00
в мире
харьков
украина
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
https://ria.ru/20260203/kiev-2071864148.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, денис шмыгаль
В мире, Харьков, Украина, Денис Шмыгаль
В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла

В Харькове семьи остались без тепла из-за повреждения энергообъектов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Люди держат руки над батареей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Около 100 тысяч семей остались без теплоснабжения в Харькове из-за повреждения энергетических объектов, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
«
"В Харькове посетили энергетические объекты, которые были повреждены… Без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей… Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг харьковский метрополитен сообщил, что работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Два района Киева остались без теплоснабжения
3 февраля, 09:56
 
В миреХарьковУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала