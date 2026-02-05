В Харькове около 100 тысяч семей остались без тепла

«

"В Харькове посетили энергетические объекты, которые были повреждены… Без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей… Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.