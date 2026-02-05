Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после ЧП в школах

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков после нападений в двух школах региона поручил педагогическим коллективам пресекать любые попытки буллинга среди учеников и не замалчивать проблемы.

В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.