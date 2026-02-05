Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после ЧП в школах - РИА Новости, 05.02.2026
10:18 05.02.2026 (обновлено: 11:09 05.02.2026)
Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после ЧП в школах
происшествия, красноярский край, россия, кодинск, михаил котюков
Происшествия, Красноярский край, Россия, Кодинск, Михаил Котюков
© Fotolia / Monkey BusinessУченицы начальной школы сплетничают на детской площадке
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Fotolia / Monkey Business
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков после нападений в двух школах региона поручил педагогическим коллективам пресекать любые попытки буллинга среди учеников и не замалчивать проблемы.
"Поручил педагогическим коллективам обеспечить не формальный, а индивидуальный подход к участию в жизни учеников, следить за изменением их эмоционального состояния, наладить контакт с родителями, особенно если ребенок ведет себя нетипично, и пресекать любые попытки буллинга в школьной среде. Такие случаи школы предпочитают замалчивать. Это оборачивается тяжелыми последствиями", - сообщил Котюков в своем Telegram-канале.
Во вторник в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены уголовные дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Появилось видео с места нападения ученицы в красноярской школе
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияКодинскМихаил Котюков
 
 
