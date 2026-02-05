Будущее Гренландии должно решаться мирным путем, заявил глава МИД Сингапура

ДЖАКАРТА, 5 фев — РИА Новости. Любые вопросы, касающиеся будущего Гренландии, должны решаться мирным путём и в строгом соответствии с международным правом, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что самый большой в мире остров должен стать частью США. Власти Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения ее территориальной целостности.

« "Для небольших государств, к числу которых относится Сингапур , особенно важно неизменно отстаивать международное право и принципы Устава ООН . К ним относятся уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, а также право народов на самоопределение", - подчеркнул министр в ответе на вопрос парламента о ситуации в Гренландии. Ответ главы МИД приводит газета Straits Times

Балакришнан отметил, что Сингапур "высоко ценит" долгосрочное и содержательное партнёрство с США, которые продолжают играть важную роль в обеспечении безопасности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он указал, что Сингапур "поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения со многими европейскими странами, включая Данию".

« "Мы будем и далее отстаивать международное право и многосторонний подход, поскольку именно эти принципы в конечном счёте защищают малые государства и способствуют глобальному миру и стабильности", — заявил Балакришнан.

Отдельно министр напомнил, что Сингапур последовательно выступает против любых действий, противоречащих международному праву, "независимо от того, какая сторона их предпринимает".