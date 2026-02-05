Будущее Гренландии должно решаться мирным путем, заявил глава МИД Сингапура

ДЖАКАРТА, 5 фев — РИА Новости. Любые вопросы, касающиеся будущего Гренландии, должны решаться мирным путём и в строгом соответствии с международным правом, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что самый большой в мире остров должен стать частью США. Власти Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения ее территориальной целостности.
«
"Для небольших государств, к числу которых относится Сингапур, особенно важно неизменно отстаивать международное право и принципы Устава ООН. К ним относятся уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, а также право народов на самоопределение", - подчеркнул министр в ответе на вопрос парламента о ситуации в Гренландии. Ответ главы МИД приводит газета Straits Times.
Балакришнан отметил, что Сингапур "высоко ценит" долгосрочное и содержательное партнёрство с США, которые продолжают играть важную роль в обеспечении безопасности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он указал, что Сингапур "поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения со многими европейскими странами, включая Данию".
«
"Мы будем и далее отстаивать международное право и многосторонний подход, поскольку именно эти принципы в конечном счёте защищают малые государства и способствуют глобальному миру и стабильности", — заявил Балакришнан.
Отдельно министр напомнил, что Сингапур последовательно выступает против любых действий, противоречащих международному праву, "независимо от того, какая сторона их предпринимает".
Коснувшись выхода США из ряда международных организаций, Балакришнан отметил, что непосредственное влияние этого шага на Сингапур ограничено, однако "в долгосрочной перспективе он может нанести ущерб коллективному управлению глобальными общественными благами — в частности, усилиям по борьбе с изменением климата и пандемиями".
