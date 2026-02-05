Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме подсчитали возможное число дезертиров в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 05.02.2026
В Госдуме подсчитали возможное число дезертиров в ВСУ
Число дезертиров в ВСУ может приближаться к миллиону человек, если исходить из того, что на Украине признают наличие четверти миллиона беглых, а показатели... РИА Новости, 05.02.2026
В Госдуме подсчитали возможное число дезертиров в ВСУ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число дезертиров в ВСУ может приближаться к миллиону человек, если исходить из того, что на Украине признают наличие четверти миллиона беглых, а показатели обычно занижают в два-три раза, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В ДНР рассказали о дезертирстве ВСУ и иностранных наемников
1 февраля, 12:11
"Если официально у них (ВСУ - ред.) четверть миллиона в бегах, значит, неофициально надо в два-три раза увеличивать эту цифру: (число - ред.) одних дезертиров к миллиону приближается", - сказал Картаполов.
По мнению главы комитета Госдумы, Владимир Зеленский занижает цифры, чтобы мотивировать ВСУ на продолжение бессмысленной бойни.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Украинский пленный рассказал, как дезертиры сбегали из учебного центра ВСУ
9 января, 07:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевАндрей КартаполовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
