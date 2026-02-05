В Госдуме подсчитали возможное число дезертиров в ВСУ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число дезертиров в ВСУ может приближаться к миллиону человек, если исходить из того, что на Украине признают наличие четверти миллиона беглых, а показатели обычно занижают в два-три раза, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.