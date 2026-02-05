Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину - РИА Новости, 05.02.2026
15:47 05.02.2026
В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину
В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину - РИА Новости, 05.02.2026
В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит Минпросвещения РФ отметить... РИА Новости, 05.02.2026
общество
яна лантратова
госдума рф
оренбургская область
оренбургская область
общество, яна лантратова, госдума рф, оренбургская область
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Оренбургская область
В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину

В ГД призвали наградить воспитательницу детсада, обезвредившую напавшего мужчину

© Фото : пресс-служба главы города БугурусланВоспитатель детского сада Лия Галеева
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Бугуруслан
Воспитатель детского сада Лия Галеева. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит Минпросвещения РФ отметить ведомственной наградой воспитательницу детского сада, пострадавшую при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области.
Ранее мэр города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но был остановлен воспитателем. Воспитательница пострадала при нападении, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ. СК завел уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.
"Направила официальное обращение в Минпросвещения РФ с просьбой отметить Лию Галееву ведомственной наградой. Такие поступки не должны оставаться незамеченными. От нашего комитета мы также вручим воспитателю благодарность за проявленное мужество и спасение жизней детей", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, 42-летняя женщина, чья ежедневная работа - учить детей добру, проявила железную волю. "Она преградила нападавшему путь, смогла скрутить его и удерживать до приезда полиции. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не её самоотверженность", - добавила депутат.
Также Лантратова попросила министерство выяснить, почему в детском саду не было охраны, и как так получилось, что посторонний смог попасть в образовательное учреждение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину
ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФОренбургская область
 
 
