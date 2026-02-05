В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит Минпросвещения РФ отметить ведомственной наградой воспитательницу детского сада, пострадавшую при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области.

Ранее мэр города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но был остановлен воспитателем. Воспитательница пострадала при нападении, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ. СК завел уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.

"Направила официальное обращение в Минпросвещения РФ с просьбой отметить Лию Галееву ведомственной наградой. Такие поступки не должны оставаться незамеченными. От нашего комитета мы также вручим воспитателю благодарность за проявленное мужество и спасение жизней детей", - сказала Лантратова РИА Новости.

По ее словам, 42-летняя женщина, чья ежедневная работа - учить детей добру, проявила железную волю. "Она преградила нападавшему путь, смогла скрутить его и удерживать до приезда полиции. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не её самоотверженность", - добавила депутат.