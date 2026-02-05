https://ria.ru/20260205/gosduma-2072360126.html
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* (внесен в
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России), заявившему о планах открыть центры в Крыму, зарезервируют место в крымской тюрьме.
Ранее Гончаренко
* опубликовал карту Украины
с Крымом
и новыми регионами России
, на которой отметил точки открытия своих центров к 2030 году. В частности, в его планах в Крыму открыть четыре центра.
"Гончаренко* уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра", - сказал Шеремет
.
По его словам, Гончаренко* заодно сможет не только подумать над своим поведением в крымской тюрьме, но и подлечить свою психику.
"Уверен, что крымский воздух, поступающий через решетку тюрьмы, пойдет ему на пользу. У него будет много времени, чтобы исправиться и получить новый шанс вернуться адекватным человеком в общество", - сказал депутат.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России