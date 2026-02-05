Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма
06:52 05.02.2026
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* (внесен в РИА Новости, 05.02.2026
республика крым
россия
украина
михаил шеремет
алексей гончаренко
госдума рф
верховная рада украины
Республика Крым, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Алексей Гончаренко, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России), заявившему о планах открыть центры в Крыму, зарезервируют место в крымской тюрьме.
Ранее Гончаренко* опубликовал карту Украины с Крымом и новыми регионами России, на которой отметил точки открытия своих центров к 2030 году. В частности, в его планах в Крыму открыть четыре центра.
"Гончаренко* уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра", - сказал Шеремет.
По его словам, Гончаренко* заодно сможет не только подумать над своим поведением в крымской тюрьме, но и подлечить свою психику.
"Уверен, что крымский воздух, поступающий через решетку тюрьмы, пойдет ему на пользу. У него будет много времени, чтобы исправиться и получить новый шанс вернуться адекватным человеком в общество", - сказал депутат.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Республика КрымРоссияУкраинаМихаил ШереметАлексей ГончаренкоГосдума РФВерховная Рада Украины
 
 
