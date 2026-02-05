Рейтинг@Mail.ru
04:08 05.02.2026
В ГД предложили давать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей
В ГД предложили давать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей
Новости
В ГД предложили давать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила увеличить максимальный возраст детей из многодетных семей, для которых родители вправе получать бесплатные лекарства, с 6 до 14 лет.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Пост охраны в средней общеобразовательной школе №210 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме предложили создать единую систему охраны школ
31 января, 01:18
"Представляется целесообразным актуализировать действующую норму, установив, что право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет", - сказано в документе.
Отмечается, что последствия заболеваний детей особенно чувствительны для многодетных семей, поскольку вероятность последовательного заражения детей внутри семьи значительно выше, в результате чего расходы на лекарственное обеспечение возникают одновременно в отношении множества детей.
Расширение возрастного порога с 6 до 14 лет, по мнению Лантратовой, позволит обеспечить более полную реализацию конституционных гарантий охраны здоровья детей и усилить адресную поддержку многодетных семей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента
26 января, 01:12
 
