В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет в 2026 году

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россиянам, чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, достаточно проверить и подтвердить предзаполненное заявление на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Для многих видов вычетов действует проактивный, или упрощенный порядок. Это значит, что налоговая служба самостоятельно получает часть сведений от вашего работодателя, банков, медицинских и образовательных организаций, которые участвуют в информационном обмене. Если данные поступят в ФНС до 25 февраля, то к 20 марта в вашем личном кабинете на сайте ФНС или портале "Госуслуги" может появиться предзаполненное заявление на вычет. Его нужно лишь проверить и подтвердить. После этого срок проверки сокращается до одного месяца вместо трех, а на практике часто занимает около десяти дней", - сказал Чаплин

Депутат уточнил, что смысл вычета в возвращении государством части уплаченного подоходного налога, если вы потратили деньги на важные цели: покупку жилья, лечение, обучение или занятия спортом. Он также добавил, что для этого необходимо быть налоговым резидентом России и иметь доход, с которого удерживается НДФЛ по ставке от 13% до 22%.

"Традиционный способ через подачу декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию или через работодателя также остается актуальным", - отметил парламентарий.

По его словам, сумма расходов, с которых можно вернуть налог за покупку жилья, по-прежнему составляет до двух миллионов рублей, что позволяет получить до 260 тысяч рублей к возврату при ставке НДФЛ 13%, дополнительно с уплаченных по ипотеке процентов можно вернуть налог с суммы до трех миллионов рублей, что дает максимальный возврат в 390 тысяч рублей.

"Социальные вычеты, к которым относятся расходы на лечение (включая покупку лекарств), обучение, фитнес и добровольное страхование, имеют общий годовой лимит в 150 тысяч рублей, то есть при ставке 13% это означает возврат до 19 500 рублей", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что исключением является дорогостоящее лечение, по которому лимит не установлен, и что вычет на обучение детей с лимитом в 110 тысяч рублей в год на каждого ребенка учитывается отдельно. Также он уточнил, что с 2026 года в социальный вычет можно включить расходы на физкультурно-оздоровительные услуги не только для себя или детей, но и для своих родителей, если они получают пенсию и сумма лимита для этих расходов также входит в общие 150 тысяч рублей.

"Особого внимания заслуживают стандартные вычеты, которые предоставляет работодатель. На первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго - 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого следующего - шесть тысяч рублей. На ребенка-инвалида вычет составляет 12 тысяч рублей для родителя. Эти вычеты применяются ежемесячно до тех пор, пока доход сотрудника с начала года не превысит 450 тысяч рублей", - сообщил Чаплин.