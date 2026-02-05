Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/gosduma-2072350569.html
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году - РИА Новости, 05.02.2026
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году
Максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 6 827 рублей в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:18:00+03:00
2026-02-05T03:18:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
https://ria.ru/20260202/bolnichnyy-2071608042.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году

Леонов: максимальный размер выплаты по больничному составит 6,8 тысячи рублей

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 6 827 рублей в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
России с 2026 года выросла минимальная выплата по больничному. Ввиду того, что с этого года МРОТ вырос до 27 093 рублей, то выросли и минимальные выплаты по больничным листам. При этом обращаю внимание, что с этого года выросла и максимальная сумма выплаты по больничному за один день. Она составит 6 827 рублей вместо 5 673,97 рубля", - сказал Леонов.
Парламентарий уточнил, что данная сумма полагается сотрудникам со страховым стажем от восьми лет и более.
"Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5 461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4 096,44 рубля", - заключил он.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком
2 февраля, 03:05
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала