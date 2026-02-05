https://ria.ru/20260205/gosduma-2072350569.html
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году
В Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 6 827 рублей в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
с 2026 года выросла минимальная выплата по больничному. Ввиду того, что с этого года МРОТ вырос до 27 093 рублей, то выросли и минимальные выплаты по больничным листам. При этом обращаю внимание, что с этого года выросла и максимальная сумма выплаты по больничному за один день. Она составит 6 827 рублей вместо 5 673,97 рубля", - сказал Леонов
Парламентарий уточнил, что данная сумма полагается сотрудникам со страховым стажем от восьми лет и более.
"Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5 461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4 096,44 рубля", - заключил он.