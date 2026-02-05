В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается внести изменения в статью 30 закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", установив для указанных категорий работников возможность учитывать пенсионные права с применением повышенного коэффициента соотношения среднемесячного заработка к средней зарплате по стране.

В настоящее время при конвертации пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года это соотношение учитывается не выше 1,2, за исключением граждан, проживавших или работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В пояснительной записке указывается, что в то же время пенсионное обеспечение работников плавсостава и рыбаков, не проживавших в северных районах (местностях), например в Калининградской области, осуществлялось на общих основаниях без учета их работы в особых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и широтах Арктической зоны, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости.

"Ко мне обратились общественники из Калининградской "Ассоциации морских капитанов" с вполне обоснованным вопросом: почему моряки из того же Калининграда работали в северных районах, получали соответствующую "северную" надбавку к зарплате, но пенсию им назначают на общих основаниях? А ведь работа на судне в широтах Арктической зоны, например, это действительно тяжелый труд", - сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, касается это не только калининградцев, но и жителей других российских морских регионов.