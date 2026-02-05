Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли - РИА Новости, 05.02.2026
01:08 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/gosduma-2072343312.html
В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли
В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли - РИА Новости, 05.02.2026
В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в РИА Новости, 05.02.2026
https://ria.ru/20260129/gosduma-2070892387.html
https://ria.ru/20260129/pensii-2070886019.html
https://ria.ru/20260131/pensiya-2071374593.html
В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли

Нилов предложил изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию
29 января, 04:55
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается внести изменения в статью 30 закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", установив для указанных категорий работников возможность учитывать пенсионные права с применением повышенного коэффициента соотношения среднемесячного заработка к средней зарплате по стране.
В настоящее время при конвертации пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года это соотношение учитывается не выше 1,2, за исключением граждан, проживавших или работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В пояснительной записке указывается, что в то же время пенсионное обеспечение работников плавсостава и рыбаков, не проживавших в северных районах (местностях), например в Калининградской области, осуществлялось на общих основаниях без учета их работы в особых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и широтах Арктической зоны, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
29 января, 02:16
"Ко мне обратились общественники из Калининградской "Ассоциации морских капитанов" с вполне обоснованным вопросом: почему моряки из того же Калининграда работали в северных районах, получали соответствующую "северную" надбавку к зарплате, но пенсию им назначают на общих основаниях? А ведь работа на судне в широтах Арктической зоны, например, это действительно тяжелый труд", - сказал Нилов РИА Новости.
По его словам, касается это не только калининградцев, но и жителей других российских морских регионов.
"Поэтому мы с коллегами взялись устранить эту несправедливость в пенсионном обеспечении работников плавсоставов и рыбаков. Ключевое звено нашего законопроекта - изменение подхода к оценке пенсионных прав соответствующих категорий. Для них предлагается применять повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране", - добавил депутат.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме предложили информировать граждан о праве на пенсию
31 января, 04:55
 
Общество
 
 
