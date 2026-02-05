Рейтинг@Mail.ru
00:06 05.02.2026
В ГД предложили дать рассрочку оплаты отопления части граждан
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести механизм рассрочки оплаты отопления для социально уязвимых категорий граждан. РИА Новости, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести механизм рассрочки оплаты отопления для социально уязвимых категорий граждан.
Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей", - сказано в письме.
По мнению автора, установление такого механизма позволит обеспечить соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости. Отмечается, что при этом сохраняется право граждан в любой момент полностью оплатить услугу без ограничений.
