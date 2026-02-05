В ГД предложили дать рассрочку оплаты отопления части граждан

Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей", - сказано в письме.