Рейтинг@Mail.ru
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 05.02.2026 (обновлено: 11:52 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/golikova-2072405867.html
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена - РИА Новости, 05.02.2026
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена испытаний и боевых действий. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:31:00+03:00
2026-02-05T11:52:00+03:00
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_93cc0b3e28c0ae686d72316b07db48c6.jpg
https://ria.ru/20260205/geroi-1836922061.html
https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071563438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_5b6eff68b6293cf7e8e649a30fcde643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова
Россия, Татьяна Голикова
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена

Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена испытаний и боевых действий.
Голикова в четверг, 5 января, принимает участие в открытии года единства народов России в национальном центре "Россия".
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
Вчера, 11:35
"На протяжении более чем тысячелетней истории нашего государства именно сплоченность, консолидация и единство помогали нам развиваться, помогали нам в трудные минуты испытаний, в годы боевых действий. Так было всегда, так будет, так есть сейчас и так будет всегда", - сказала вице-премьер в ходе открытия марафона "Россия - семья семей".
Она подчеркнула, что Россия — великая страна благодаря своему народу и многообразию языков. В РФ насчитывается 300 языков, из которых 75 преподаются в школах. Кроме того, средства массовой информации ведут передачи на 65 языках, а книги пишутся на 90, добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что успешность проведения Года единства народов России зависит от органов государственной власти, от блогерского сообщества, средств массовой информации, общественных лидеров и молодежи.
"Я хочу, чтобы мы все сегодня поблагодарили наших ребят, участников специальной военной операции, которые на рубежах нашей родины борются за нашу победу. А она будет, потому что там наши великие воины, представители всех национальностей нашей великой страны. Всегда стабильность и единство были гарантией нашего суверенитета", - заключила вице-премьер.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, чем сильна Русская церковь
1 февраля, 16:21
 
РоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала