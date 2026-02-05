https://ria.ru/20260205/golikova-2072405867.html
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена - РИА Новости, 05.02.2026
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена испытаний и боевых действий. РИА Новости, 05.02.2026
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила единство и консолидацию русского народа в трудные времена испытаний и боевых действий.
Голикова в четверг, 5 января, принимает участие в открытии года единства народов России в национальном центре "Россия".
"На протяжении более чем тысячелетней истории нашего государства именно сплоченность, консолидация и единство помогали нам развиваться, помогали нам в трудные минуты испытаний, в годы боевых действий. Так было всегда, так будет, так есть сейчас и так будет всегда", - сказала вице-премьер в ходе открытия марафона "Россия - семья семей".
Она подчеркнула, что Россия — великая страна благодаря своему народу и многообразию языков. В РФ насчитывается 300 языков, из которых 75 преподаются в школах. Кроме того, средства массовой информации ведут передачи на 65 языках, а книги пишутся на 90, добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что успешность проведения Года единства народов России зависит от органов государственной власти, от блогерского сообщества, средств массовой информации, общественных лидеров и молодежи.
"Я хочу, чтобы мы все сегодня поблагодарили наших ребят, участников специальной военной операции, которые на рубежах нашей родины борются за нашу победу. А она будет, потому что там наши великие воины, представители всех национальностей нашей великой страны. Всегда стабильность и единство были гарантией нашего суверенитета", - заключила вице-премьер.