Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского суда Владивостока.

"Сегодня Здановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, до 2 апреля", - сказал собеседник.