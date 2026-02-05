Рейтинг@Mail.ru
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу - РИА Новости, 05.02.2026
06:25 05.02.2026
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу
Суд заключил под стражу руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.02.2026
© Фото : сайт Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Дмитрий Зданович
© Фото : сайт Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Дмитрий Зданович. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского суда Владивостока.
Во вторник в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Здановича задержали во Владивостоке по подозрению в получении взятки, его отправили в изолятор. В управлении Россельхознадзора в Приморье прошли обыски.
"Сегодня Здановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, до 2 апреля", - сказал собеседник.
Он отметил, что Зданович проходит по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке
4 февраля, 20:40
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
