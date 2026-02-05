https://ria.ru/20260205/glava-2072358709.html
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу - РИА Новости, 05.02.2026
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу
Суд заключил под стражу руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T06:25:00+03:00
2026-02-05T06:25:00+03:00
2026-02-05T06:25:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071960270_55:0:1185:636_1920x0_80_0_0_64f4803427b477df26f57cbf520e3664.jpg
https://ria.ru/20260204/bashkirija-2072310524.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071960270_77:0:1180:827_1920x0_80_0_0_696f40cacdaa0138fc05fb5d101ba511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Владивосток, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Главу управления Россельхознадзора в Приморье заключили под стражу
Суд заключил под стражу главу управления Россельхознадзора в Приморье Здановича