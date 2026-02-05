https://ria.ru/20260205/germaniya-2072341301.html
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России - РИА Новости, 05.02.2026
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
Кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС России приближает Киев к заключению мира с Москвой, заявил находящийся на Украине корреспондент... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Welt: кризис в сфере ЖКХ после ударов ВС России приближает Киев к миру