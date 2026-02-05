Рейтинг@Mail.ru
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
00:48 05.02.2026
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
Кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС России приближает Киев к заключению мира с Москвой, заявил находящийся на Украине корреспондент... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:48:00+03:00
2026-02-05T00:48:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
welt
вооруженные силы украины
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, welt, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Welt, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС России приближает Киев к заключению мира с Москвой, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы, где почти нет электричества, где постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Все это вызывает мрачное настроение на Украине среди людей, включая Зеленского, приближая его к миру", — заявил он.
