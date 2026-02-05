Экс-замглавы Геленджика осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

Сообщается также, что Блинов с 23 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года, "явно выходя за пределы своих должностных полномочий", предоставил третьим лицам право безвозмездного пользования объектами недвижимости, являющимися муниципальной собственностью подконтрольного ему предприятия. В результате предприятию был нанесен имущественный ущерб в размере 1,28 миллиона рублей.