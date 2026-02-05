Экс-замглавы Геленджика осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 5 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд утвердил приговор в отношении бывшего замглавы Геленджика Павла Блинова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, он осужден на 3 года колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, Блинов вместе со знакомым решил организовать бизнес по обслуживанию зон отдыха на пляжных территориях. Для этих целей был подыскан участок на пляже в поселке Кабардинка, который уже был занят предпринимателем, благоустроившим пляж. Тогда Блинов, пользуясь служебным положением, создал условия для расторжения договора с городской администрацией в одностороннем порядке, выявив якобы нарушения его условий со стороны предпринимателя.
Сообщается также, что Блинов с 23 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года, "явно выходя за пределы своих должностных полномочий", предоставил третьим лицам право безвозмездного пользования объектами недвижимости, являющимися муниципальной собственностью подконтрольного ему предприятия. В результате предприятию был нанесен имущественный ущерб в размере 1,28 миллиона рублей.
Геленджикский городской суд ранее признал Блинова виновным, назначив ему 3 года колонии-поселения, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.
"Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставлен без изменений приговор Геленджикского городского суда, которым Павел Блинов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 1 статьи 286 УК РФ (злоупотребление полномочиями, превышение полномочий - ред.)... Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе судов региона.