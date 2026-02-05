Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО
06:35 05.02.2026
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО
в мире
финляндия
украина
сша
нато
politico
мирный план сша по украине
в мире, финляндия, украина, сша, нато, politico, мирный план сша по украине
В мире, Финляндия, Украина, США, НАТО, Politico, Мирный план США по Украине
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, "подобные статье 5" устава НАТО, сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента.
По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече главы МИД Финляндии Элины Валтонен с американскими законодателями в январе.
"Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, "подобных статье 5", для послевоенной Украины... Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной", - пишет издание со ссылкой на корреспонденцию госдепа.
Статья 5 устава альянса предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов НАТО.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В МИД назвали лучшую гарантию безопасности Украины
31 января, 07:13
 
