https://ria.ru/20260205/garantii-2072359422.html
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО
Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, "подобные статье 5" устава НАТО, сообщает... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T06:35:00+03:00
2026-02-05T06:35:00+03:00
2026-02-05T06:35:00+03:00
в мире
финляндия
украина
сша
нато
politico
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071378501.html
финляндия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, сша, нато, politico, мирный план сша по украине
В мире, Финляндия, Украина, США, НАТО, Politico, Мирный план США по Украине
СМИ: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО
Politico: Финляндия призвала не называть гарантии Киеву аналогом статьи 5 НАТО