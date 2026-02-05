Рейтинг@Mail.ru
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД
12:39 05.02.2026 (обновлено: 12:49 05.02.2026)
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД - РИА Новости, 05.02.2026
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД
Руководитель дипмиссии ФРГ вызвана в МИД РФ, ей заявлен решительный протест из-за объявления правительством Германии persona non grata сотрудника посольства РФ, РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:39:00+03:00
2026-02-05T12:49:00+03:00
2026
в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД

Руководителя дипмиссии ФРГ вызвали в МИД России

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель дипмиссии ФРГ вызвана в МИД РФ, ей заявлен решительный протест из-за объявления правительством Германии persona non grata сотрудника посольства РФ, сообщили в МИД РФ.
"Пятого февраля в МИД России была вызвана руководитель дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. Германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в ФРГ", - говорится в сообщении МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах
4 сентября 2025, 15:03
 
В мире Россия Германия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
