Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД - РИА Новости, 05.02.2026
Руководителя дипмиссии ФРГ в России вызвали в МИД
Руководитель дипмиссии ФРГ вызвана в МИД РФ, ей заявлен решительный протест из-за объявления правительством Германии persona non grata сотрудника посольства РФ, РИА Новости, 05.02.2026
