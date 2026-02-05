Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.