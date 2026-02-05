Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бонн был в Москве с рабочим визитом и с какой целью.
Ранее Макрон заявил, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
