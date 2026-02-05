Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву
12:35 05.02.2026 (обновлено: 13:04 05.02.2026)
Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву
Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву - РИА Новости, 05.02.2026
Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву
Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:35:00+03:00
2026-02-05T13:04:00+03:00
москва
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
в мире
владимир путин
https://ria.ru/20260205/makron-2072384346.html
москва
франция
россия
москва, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, в мире, владимир путин
Москва, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву

Кремль отказался подтверждать или опровергать данные о визите советника Макрона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер передавало, что дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ.
"Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бонн был в Москве с рабочим визитом и с какой целью.
Ранее Макрон заявил, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Вчера, 10:12
 
МоскваФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
