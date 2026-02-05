Bloomberg узнало о возможных контактах между Россией и Францией

ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Контакты представителей России и Франции могут вновь пройти в ближайшем будущем, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.
Во вторник дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ, сообщало агентство Рейтер.
"Обсуждения могут вновь пройти в ближайшем будущем", - утверждается в материале Блумберг.
Макрон заявил во вторник, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.