Bloomberg узнало о возможных контактах между Россией и Францией

"Обсуждения могут вновь пройти в ближайшем будущем", - утверждается в материале Блумберг.

Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.